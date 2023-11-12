Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що від евакуації із зони бойових дій переважно відмовляються літні люди.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.Вона зазначила, що виїжджати з районів, де точаться бойові дії відмовляються переважно люди старшого віку, які не можуть, не хочуть покинути свої домівки. "Якщо кажемо про Авдіївку, до повномасштабного вторгнення там було 32 000 людей, зараз 1,5 тисячі залишилися, там немає дітей. Примусова евакуація стосується саме дітей. Чи можемо ми примусово вивезти дорослу, адекватну людину?", – сказала Верещук.Міністерка також розповіла, що для маломобільних людей не вистачає евакокапсул. У цьому питанні уряд розраховує на допомогу міжнародних партнерів.Наступ РФ на Авдіївку і евакуаціяЗ початку жовтня російська армія розпочала активні наступальні дії на Авдіївку в Донецькій області. Ворог посилено обстрілював місто та сусідні населені пункти. Ситуація й досі залишається напруженою.ЗСУ оцінюють втрати окупантів під Авдіївкою з 10 жовтня у 6500 осіб. Сили оборони назвали наступ РФ під Авдіївкою найбільшою поразкою росіян.У той же час керівник Авдіївської МВА розповів Віталій Барабаш розповів, що з Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію. Однак там залишаються ще 17 містян, які відмовляються від евакуації. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.