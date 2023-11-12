В “Дії” розпочався бета-тест функції, яка дозволяє подати заяву про субсидію. Вона допоможе це “зробити за 7 кроків, а не за 21, як раніше”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу “Дії”.Приєднатись до бета-тесту може кожен, хто має: картку платника податків (РНОКПП) у "Дії"; підстави для отримання субсидії; не отримував субсидію раніше."Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. В галереї перелік, хто може отримати допомогу", – пише пресслужба. Для реєстрації на бета-тесті необхідно перейти за посиланням.Хто може отримати субсидію: людина, яка зареєстрована в житловому приміщенні; особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди; внутрішньо переміщена особа, яка фактично проживає без укладання договору оренди; неповнолітня дитина, яка залишається без батьківської опіки і має офіційного представника чи опікуна; недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку; індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнято в експлуатацію, але нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.