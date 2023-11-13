Штат Вайомінг США визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам’яті про цю подію.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України у США Оксани Маркарової.У своїй публікації Маркарова подякувала губернатору штату Марку Гордону за солідарність з Україною та українській громаді в усіх штатах за активну кампанію з вшанування пам’яті жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про цю подію.Наголошується, що церемонія пам’яті відбудеться у Вашингтоні 25 листопада біля Меморіалу жертвам Голодомору. Усього ж голодомор геноцидом українського народу визнали 32 штати.Визнання голодомору геноцидом українського народу в СШАНагадаємо, що у Конгресі Сполучених Штатів 7 листопада 2017 року представили приурочений до 85-ї річниці проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу.Пізніше комітет Сенату США затвердив резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, зокрема права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.Також на початку листопада 2023 року ще три штати у США визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом народу України. Йдеться про Вашингтон, Меріленд і Арізону.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.