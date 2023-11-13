Для українців створили зручну онлайн-платформу для вичення іноземних мов. Реєеструватись необхідно через “Дію”.ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Дії”"Зручна платформа для вивчення іноземних мов стала частиною національної програми Future Perfect. Авторизуйтеся з Дія.Підписом та отримайте безоплатний преміумдоступ на 3 роки", – повідомили у "Дії".Для того, щоб отримати безоплатний доступ необхідно: завантажити застосунок "Дія" або зайти на сайт Promova; клікнути Free for Ukraine у "Дії"; пройти перевірку Дія.Підписом.Все, тепер ви будете мати безоплатний преміумдоступ на 3 роки.Англійська мова в УкраїніНагадаємо, що англійська мова в Україні вважається головною іноземною мовою. Її вивчення є обов’язковим у школах та університетах.Раніше в уряді заявляли, що скоро англійська мова стане обов’язковою для всіх державних службовців. Також у Генштабі повідомляли, що в Україні хочуть до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.