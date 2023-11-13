Нападник албанської “Егнатії” Рафаель Двамена пішов із життя у 28 років. Його серце зупинилося посеред поєдинку 13-го туру місцевої Суперліги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнямна BBC.Африканець раптово впав на газон на 24-й хвилині протистояння з "Партизані". Рятувати форварда на поле кинулися лікарі обох команд, а також медики з чергової карети швидкої допомоги.Двамена знепритомнів, а його серце зупинилося. Медики намагалися реанімувати футболіста прямісінько на полі, а згодом "швидка" забрала його до лікарні. Однак, на шляху до шпиталю довелося констатувати смерть форварда.Найкращий бомбардир чемпіонату Албанії Двамена мав серйозні проблеми зі здоров’ям. У 2020 році африканцю вживили серцево-судинний дефібрілятор (ICD). Такий прилад допоміг повернутися на поле зірці збірної Данії Крістіану Еріксену.Що відомо про Рафаеля ДваменуУродженець міста Нканкау, на дитячо-юнацькому рівні займався в нігерійській Ultimate Soccer Academy та ганському відділенні академії "Ред Булла". У 19 років перебрався в "Ред Булл Зальцбург".На дорослому рівні дебютував за "Ліферінг". Пізніше захищав кольори "Аустрії" з Лустенау, швейцарського "Цюриха", іспанських "Леванте" та "Сарагоси", данського "Вейле", австрійського "Блау-Вайс" і швейцарського "Олд Бойз". До "Егнатії" приєднався у грудні 2022 року.У 2017 році "Цюрих" погодився продати Двамену в "Брайтон" за 14 млн фунтів. Однак, під час медогляду "чайки" виявили в нього проблеми із серцем, тож трансфер зірвався. У 2020-му серце ганця зупинилося під час матчу чемпіонату Австрії. Форвард вижив, але вирішив позбутися ICD.Двамена міг опинитися в українській Прем’єр-лізі. У 2018 році інтерес до нападника приписували донецькому "Шахтарю". Натомість торік він невдало побував на оглядинах у луганській "Зорі".До слова, раніше легенда “Манчестер Юнайтед” Чарльтон помер у 86 років.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.