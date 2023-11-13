Ірина Фаріон, скандальний викладач та екс-депутат опублікувала особисті дані студента, який проживає на окупованій території Криму та підтримує українську мову. До хлопця навідалися представники Федеральної Служби безпеки РФ.Деталі цієї історії повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler).Під час підготовки матеріалу використано: Telegram-канал Ірини Фаріон, ТСН.На своїй сторінці мовознавець та педагог Фаріон розмістила скріншот листа від студента Максима Глєбова з окупованого Криму. Хлопець розповів, що чекає на збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі, де навчається на факультеті української філології.Він наголошує, що нібито не хоче чути від українських військових російську мову, інакше їх може сплутати з окупантами. Він подякував Ірині за її боротьбу і назвав її променем серед темряви.

СкриншотВарто зазначити, що при публікації Фаріон не стала приховувати особисті дані студента та вказала його ім’я та прізвище. Мабуть, вона знала, що наражає його на небезпеку.Скріншот листа Максима відразу ж підхопили в російських пабликах і зробили його моментально відомим."А ось і сам Максим Глібов студент-філолог, який підтримує український нацизм і чекає на прихід солдатів ЗСУ. Цього студента здала українська нацистка Ірина Фаріон, виклавши на своєму телеграм каналі його лист до неї. Тепер ЦПЕ МВС займається Максимом Глібовим, його оточенням і викладачами. Ще раз, "дякую пані Фаріон", ви нам дуже допомогли!", – написали пропагандисти.До студента одразу ж навідалися представники ФСБ. Хлопця змусили відмовитися від своїх слів та просити вибачення на камеру."Зі мною провели інтелігентну бесіду (у центрі окупантів по боротьбі з екстремізмом), і я повністю відмовляюся від своїх поглядів, тому що розумію, що не мав рації", – сказав молодий чоловік.Раніше ми розповідали, що Ірина Фаріон назвала захисницю Азовсталі Пташку подругою Медведчука.А ще писали, що Фаріон видала скандальну заяву про російськомовних воїнів ЗСУ.