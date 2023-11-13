Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен змінив машину Формули-1 “Ред Булл” на болід “Феррарі” для Чемпіонату GT Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) на трасі “Муджелло” в італійській Тоскані.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blick.26-річний нідерландець протестував Ferrari 296 GT3. Заїзди відбулися на власному автодромі Скудерії неподалік від Флоренції.Ферстаппен вирішив допомогти співвітчизнику Тьєррі Вермюлену. Син менеджера чинного чемпіона Формули-1 Раймонда Вермюлена захищає кольори "Феррарі" в серії DTM. Пілот "Ред Булла" провів серію кіл, щоб дати кілька порад щодо пілотування Вермюлену-молодшому."Я радий допомогти Тьєррі. Ми наче одна велика родина. Окрім того, я фанат GT і сімрейсінгу", – коротко прокоментував виступ під знаменами "Феррарі" Ферстаппен.Сезон-2023 у Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)У травні-жовтні відбулося 8 етапів чемпіонату, в яких узяли участь 14 команд (6 виробників). Кожен гран-прі складався з двох гонок.Чемпіоном сезону став австрієць Томас Прайнінг. Він набрав 246 очок у складі команди "Мантей Рейсінг" із шасі "Порше". Стайня чемпіона також здобула Кубок команд (357 пунктів).Натомість Вермюлен їздив на шасі "Феррарі" в команді "Еміль Фрай Рейсінг". За рік він набрав усього 58 очок. Найвище досягнення – 5-те місце на "Заксенрінг".До слова, раніше Ферстаппен виграв Гран-прі Мексики з другого ряду на старті.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.