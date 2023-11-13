Погода у Карпатах 12 листопада погіршилася. Гори засипає снігом, тому рятувальники просять туристів бути обережними.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС в Івано-Франківській області у Facebook.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту заявили, що станом на ранок 12 листопада на горі Піп Іван було хмарно, йшов сніг. Через це була обмежена видимість.Крім того, температура повітря опустилася до -6 градусів, а швидкість вітру досягала 4-7 м/с.Прикарпатські рятувальники нагадали туристам про правила підняття у гори у зимовий період: Спорядження має бути зручним, легким та функціональним, одяг – захищати від вітру і вологи, взуття – надійним. Перед мандрівкою обов’язково перевіряйте прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов – це привід для того, аби скасувати похід. Уникайте походів поодинці, а для супроводу обирайте досвідченого гіда. Обов’язково реєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити у застосунку "Порятунок в горах". Штормове попередженняНагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних, 11 та 12 листопада, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження у частині країни.В Карпатах очікується значний сніг, місцями хуртовини. Пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура вдень близько нуля градусів, а вночі очікується мороз до -5.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.