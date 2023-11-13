Служба безпеки України повідомила про підозру росіянину-садисту, який катував цивільних під час окупації в Миколаївській області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Телеграм.Служба безпеки встановила, що Юсупов Джабраїл Насірович – російський сержант із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади Південного військового округу збройних сил РФ.На початку повномасштабного вторгнення Росії він штурмував населені пункти Миколаївської області, а потім проводив там так звані "зачистки".Як зазначають у відомстві, під час "каральних рейдів" Юсупов разом із трьома російськими військовими з позивними "Алмаз", "Асхаб" та "Каха" викрадали мирних мешканців з приватних осель або прямо посеред вулиці.Потім окупанти відвозили потерпілих до російської катівні, облаштованої на території місцевого агропідприємства.Там вони застосовували численні тортури, щоб схилити людей до співпраці з загарбниками."Після деокупації регіону на околиці села було виявлено тіла трьох місцевих жителів з численними переломами кісток та слідами вогнепальних поранень", – повідомили в СБУ. Нагадаємо, напередодні СБУ повідомила про підозру 25 колаборантам й одному терористу з окупаційної “МВС” на тимчасово захопленій частині Херсонської області. Злочинці також причетні до катування й вбивств українців.Раніше РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила у Донецькій області російську інформаторку, яка “зливала” у Telegram-канали окупантів артпозиції ЗСУ під Бахмутом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.