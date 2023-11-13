Артеріальна гіпертензія становить серйозну загрозу для здоров’я українців. Майже 25% дорослого населення мають підвищений артеріальний тиск. Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram сімейного лікаря Михайла Цюрака.Які наслідки нелікованої гіпертонії можуть бути інфаркти інсульти хронічна хвороба нирок миготлива аритмія серцева недостатністьОсновною стратегією лікування гіпертонії є регулярний прийом ліків від тиску. Якщо у вас початок гіпертонії і ваш тиск не піднімається вище за 160/90. Зниження тиску відбувається за допомогою зміни способу життя, зокрема: Зменшення надмірної ваги і збереження належної маси тіла: окружність талії <80 см у жінок, <94 см у чоловіків, індекс маси тіла ІМТ < 25кг /м2 (щоб його порахувати, вашу вагу ділимо на ваш зріст у квадраті або скористайтеся онлайн калькулятором). Середземноморська дієта. Включає в себе: фрукти, овочі, бобові, м’ясо птиці, риба, оливкова олія, обмеження червоного м’яса, цукру та алкоголю. Зменшення вживання натрію, тобто менш 5 г кухонної солі на добу. Обмеження вживання алкоголю, тобто 20–30 г етанолу/добу у чоловіків і 10–20 г у жінок та осіб з низькою масою тіла. Адекватна фізична активність: регулярні аеробні вправи (на свіжому повітрі), наприклад, прогулянка у швидкому темпі 30-45 хв щоденно. Припинить паління тютюну"Якщо ви твердо вирішите втілити в життя вищезгадані 6 пунктів, будьте певні, ваш тиск точно знизиться", – наголосив лікар.Нагадаємо, що кардіолог назвав найбільшу помилку, яку допускають люди із високим тиском.Читайте також про те, яка їжа найгірше впливає на здоров’я серцево-судинної системи.