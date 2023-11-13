Росія планує підписати угоди ще з кількома африканськими країнами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін заявив у телеінтерв’ю програмі "Військове приймання" 12 листопада, що найближчим часом Росія підпише угоди про військове співробітництво ще з шістьма африканськими країнами.За словами Фоміна, останніми роками Росія активно розвиває співпрацю з африканськими країнами в галузі оборони. Наразі підписано військові угоди з 30 із 54 африканських країн.Фомін не уточнив, з якими африканськими країнами Росія підпише угоди. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров останніми місяцями зустрічалися з делегаціями Буркіна-Фасо, Нігеру, Малі та Лівії.За словами видання "Jeune Afrique", 11 листопада група російських військовослужбовців прибула до Буркіна-Фасо, щоб захистити президента Ібрагіма Траоре від майбутніх спроб державного перевороту. Це, на думку російських джерел, стало результатом зустрічі Шойгу 7 листопада з міністром оборони та у справах ветеранів Буркіна-Фасо бригадного генерала Кассума Кулібалі.Кремль, схоже, використовує військові угоди з африканськими країнами, щоб заповнити вакуум влади, створений відходом західних гравців із регіону, наприклад, відходом ООН з Малі.Співпраця РФ із країнами АфрикиПісля смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Росія працює над новою військовою структурою. Вона візьме на себе розгалужені операції в Африці.Також ми писали, що африканські країни побоюються посилення впливу Росії на континенті та розглядають досвід України як можливий шлях протидії цьому.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.