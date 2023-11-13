Суд Харкова ухвалив вирок коригувальнику російських ударів, з вини якого загинула 31 людина під час обстрілу будівлі Харківської ОВА у березні 2022 року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова."Сьогодні Київський районний суд Харкова визнав винним 38-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА. Зрадник отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна", – розповів він.Наслідком цього удару, як нагадав голова ОВА, стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована."Слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами, яким він через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини та розповсюджував російські пропагандистські наративи", – зазначив Синєгубов.Обстріл будівлі Харківської ОВАНагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Харківській ОДА 1 березня 2022 року. Будівля зазнала значних руйнувань. Зокрема, з-під завалів ОДА в Харкові дістали тіло волонтерки Вікторії Ютіної. Остаточну кількість жертв вдалося встановити лише за місяць після трагедії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.