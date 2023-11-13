Погода в Україні сьогодні, 13 листопада, буде майже без дощів. Проте на українців очікує осіння прохолода.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно, але з проясненнями. Істотних опадів не буде, лише у північно-східній частині можливі невеликі дощі.Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с. На півночі та сході місцями пориви до 15-20 м/с.Температура повітря вдень буде +4 +9 градусів, а на півдні до +13. Вночі похолодає до +1 +6 градусі.У Карпатах мокрий сніг, протягом доби температура буде від +2 до -3 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні теж мінлива хмарність, але без дощу. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-20 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть +7 +9 градусів, а вночі +4 +6 градусів. Штормове попередженняНа вихідних частину України накрила негода. Синоптики оголошували штормове попередження.Карпати продовжило замітати снігом. Рятувальники попереджали про обмежену видимість, а туристів закликають не йти в гори через негоду.Негода призвела до відключень світла. Зокрема, у Київської області близько 8 тисяч сімей залишилися без електроенергії через дощі та шквали.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.