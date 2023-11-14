Сьогодні, 14 листопада, в Україні будуть дощі. Подекуди також тумани, а в Карпатах мороз, ожеледиця і навіть мокрий сніг.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр."Вдень в Україні дощі (у південній частині місцями). Вранці на південному сході країни місцями туман", – розповіли синоптики.При цьому, вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с."Температура вдень 4-9°, у західних та південних областях 8-13°, на крайньому півдні країни до 15° тепла", – зазначили в "Укргідрометцентрі", додавши, що в Карпатах мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця та вдень від 3° морозу до 2° тепла. Погода у найближчі дніНайближчими днями дощі будуть у західних і 16 листопада у північно-східних областях з мокрим снігом. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у четвер на заході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-8° тепла, вдень 4-10°, у південній частині областях 8-14°.В Карпатах мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.У південній частині переважно без опадів, на решті території країни місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях 3-8° тепла, в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.Як повідомлялось, Карпати засипало снігом 13 листопада, тому рятувальники просили українців та туристів поки утриматися від походу в гори.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.