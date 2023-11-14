В Дніпрі правоохоронці провели спецоперацію із затриманням злочинців, які кинули перед цим в цивільного гранату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Що сталось? 13 листопада близько о 14:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух на проспекті Свободи в Новокодацькому районі міста Дніпра. Невідомі з автомобіля Lexus кинули гранату в бік людини, яка перебувала на вулиці. Внаслідок вибуху 51-річний чоловік отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Фото: в Дніпрі затримали злочинців, які кинули в містянина гранату (dp.npu.gov.ua)"Одразу по місту була введена поліцейська спецоперація. Патрульні поліцейські стали переслідувати зловмисників. Тікаючи від правоохоронців, чоловіки викинули з автомобіля гранату Ф-1, яка не вибухнула. А потім, через декілька кварталів – пістолет Макарова. Поліцейські наздогнали їх та заблокували автомобіль на перехресті вулиці Павлова та Академіка Белелюбського", – пише пресслужба.Злочинців, які забарикадувались в автомобілі, було затримано. Затриманими виявились брати віком 47 й 53 років. Що загрожує злочинцям Двоє чоловіків були затримані в порядку статті 208 КК України. Виявилось, що вони мали майновий конфлікт з потерпілим. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за: ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 – замах на умисне вбивство; ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами. Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаєві тим часом затримали інформатора ФСБ, який шпигував за аеродромами Збройних сил України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.