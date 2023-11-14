У понеділок, 13 листопада, у Токмаку Запорізької області пролунали одразу два вибухи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова."Токмак. Мешканці повідомляють про щонайменше три гучних вибухи в передмісті", – розповів він.Федоров припустив, що, мабуть, стався "камиш", "свєрззвук" і "певео".Ситуація у ТокмакуНещодавно російські війська почали заселятися до багатоповерхових будинків у Токамаку, де вже живуть громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил. Крім того, окупанти посилюють оборону в районі Токмака, посилюють перевірки та збільшують кількість блокпостів у місті. Також окупанти в Запорізькій області затримали 15-річного підлітка за нібито "підготовку теракту".Водночас за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступ у західній частині Запорізької області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.