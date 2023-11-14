Проект федерального бюджету Німеччини на 2024 рік містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Коаліція канцлера Олафа Шольца підготувала проект бюджету, коли найбільша економіка Європи може опинитися на межі нової рецесії.Проте уряд позиціонує себе як хребет європейської оборони після вторгнення Росії в Україну у 2022 році і пообіцяв підтримати Київ, водночас довівши свої військові витрати до цільового показника НАТО у 2% ВВП.Частину додаткових витрат буде використано для поповнення власного арсеналу німецьких збройних сил, оскільки вони постачають зброю в Україну.Бюджетний документ, з яким ознайомилося агентство Reuters, буде розглянуто парламентом цього тижня та прийнято на початку грудня.Допомога НімеччиниНімеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін передав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєнь.Раніше міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні . Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро на ці цілі планується витратити 8 млрд євро.