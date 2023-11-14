В Україні існує міф, що ніби-то онкопацієнти можуть отримати знеболювальне лише за гроші. Однак, це не зовсім так.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Національної служби здоров’я України.Що варто знатиОнкопацієнти можуть отримати знеболювальне безоплатно. Програма "Доступні ліки" включає шість препаратів морфіну в таблетках, із них чотири – безоплатні, два – з доплатою.Для того, щоб почати отримувати ці ліки, потрібно: звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Лікар при наявності паліативного статусу встановить діагноз – хронічний біль і створить електронний рецепт з е-рецептом зверніться до аптеки, яка має договір із НСЗУ отримайте знеболювальні препарати безоплатно або з частковою доплатоюЗнайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки та медвироби за програмою реімбурсації, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77.Як потрапити на безкоштовну консультацію в Національний інститут ракуЩоб потрапити на безоплатну консультацію в Національний інститут раку, важливо мати направлення від сімейного лікаря або лікарів-онкологів регіональних онкоцентрів.У Національний інститут раку можна звернутись як на первинну консультацію, так і за другою думкою онколога, щоб підтвердити або спростувати діагноз, дізнатися, чи існують інші методи лікування. Адже володіючи більшою інформацією про діагноз і проконсультувавшись з декількома фахівцями, пацієнт і його близькі зможуть прийняти правильне рішення.Щоб отримати медичну допомогу в Національному інституті раку, слід записатися через кол-центр інституту за номером 044 293 21 50. Пацієнту запропонують обрати день та час візиту.Також можна звернутися одразу в реєстратуру поліклініки з електронним направленням. Однак це займе більше часу.До того ж в інституті можна отримати онлайн-консультацію лікаря. Для цього надішліть звернення та проскановані документи на електронну скриньку [email protected]Раніше ми повідомляли, які продукти допоможуть запобігти появі раку.Також експерт називала щоденну звичку, яка викликає рак.