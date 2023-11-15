Сьогодні, 15 листопада, по всій Україні пройдуть дощі, а в Карпатах очікується мокрий сніг та ожеледиця.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями.Вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, південних областях та Криму помірний дощ, на решті території невеликий дощ.Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с.Температура вдень +7-12°, в Криму до +16°.В Карпатах мокрий сніг та дощ, місцями пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця, температура від -1° до +4°. Погода у Києві та областіУ Київській області сьогодні хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ.Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.Температура вдень +7-12°; у Києві +9-11°.Погода найближчими днямиНайближчими днями дощі будуть у західних і 16 листопада у північно-східних областях з мокрим снігом. Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у четвер на заході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-8° тепла, вдень 4-10°, у південній частині областях 8-14°.В Карпатах мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.У південній частині переважно без опадів, на решті території країни місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях 3-8° тепла, в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.Як повідомлялось, Карпати засипало снігом 13 листопада, тому рятувальники просили українців та туристів поки утриматися від походу в гори.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.