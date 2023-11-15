Державна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” вважає, що цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) необхідно повністю скасувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента “Енергоатома” Петра Котіна в ході засідання комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг."Ми з самого початку за те, щоб взагалі скасувати ці прайс-кепи і перейти на повністю ринкову модель", – сказав він.Котін додав, що нещодавнє підвищення граничних цін допоможе покращити фінансовий стан "Енергоатома". Водночас очільник "Енергоатома" підкреслив, що не треба очікувати, що через це якось значно покращиться фінансова ситуація в компанії. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.