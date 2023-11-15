На тимчасово окупованих територіях Херсонської області зростає дефіцит ліків. Лікарні ж росіяни перетворюють на шпиталі для військових.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.Там зазначили, що окупанти не забезпечують цивільне населення на ТОТ медичними послугами. Тим часом як цивільні лікарні переорієнтовують на роботу військових шпиталів, в аптеках фіксується дефіцит ліків."Більшість препаратів віддають саме на потреби російських військових. В той час, коли цивільне населення немає доступу до достатньої кількості ліків", – заявили в ЦНС.Життя в окупаціїРаніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.Окупанти на захоплених територіях України змушують так званих "чиновників" вступати до лав прокремлівської політичної партії "Єдина Росія".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.