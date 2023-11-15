Рятувальники потрапили під обстріл під час російської атаки у Запорізькому районі 15 листопада. Двоє бійців ДСНС загинуло, ще троє поранено.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МВС Ігоря Клименка."Внаслідок ворожого обстрілу, на жаль, двоє співробітників ДСНС загинули. Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34", – розповів він.Крім того, за даними голови МВС, ще троє рятувальників отримали травми."Також постраждали четверо цивільних", – додав Клименко.Обставини обстрілуЯк зазначив очільник МВС, росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру, через що сталося загоряння. Співробітники ДСНС за лічені хвилини вже були на місці події. Тоді окупанти завдали повторного удару. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.