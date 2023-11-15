В Україні з 19-го по 23-те листопада очікується сильне похолодання. Деінде температура опускатиметься до -14 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко.Очікується сильне похолодання З 19-го по 23-те в Україні очікується сильне похолодання. Температура повітря впаде до невеликих "мінусів". В нічні години 23-го й 24-го листопада у північній частині України та на північному сході (Сумська, Полтавська й Харківська області) температура знищить до -10 – -14 градусів. Зокрема є висока ймовірність снігу в багатьох областях. Погода 16-го листопада За словами Діденко, в Україні місцями очікується невеликий дощ, а в окремих районах Київської, Чернігівської, Сумської – мокрий сніг. Тим часом в більшості західних областей опади можуть припинитися. Зокрема повсюди посилиться вітер до штормових поривів. Що кажуть в українському гідрометеорологічному центрі"Хмарно.Невелики дощі, у західних та північних областях з мокрим снігом; вдень на північному-сході країни помірні опади, у західних та південно-західних областях без опадів", – пише пресслужба.Зазначається, що вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.Температура: на заході коливатиметься від +2 до +4 вночі й від +3 до +7 вдень; на півночі коливатиметься від +4 до +7 вночі й від +4 до +7 вдень; на півдні коливатиметься від +6 до +10 вночі й від +8 до +13 вдень; на сході коливатиметься від +4 до +7 вночі й від +6 до +1 вдень.

Фото: погода на завтра, 16 листопада (facebook.com/UkrHMC)Погода в Києві та області"Хмарно. Невеликий дощ, по області місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень по області окремі пориви 15-18 м/с", – пише пресслужба.Температура в області вночі та вдень +2 – +7, а в Києві – +5 – +7 відповідно.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.