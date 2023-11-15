Через ракетний удар по багатоповерхівці у Селидовому 15 листопада зруйновано під’їзд. Під завалами шукають ще чотирьох людей, які наразі вважаються безвісти зниклими.Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: ДСНС України, “Новини Донбасу”, Telegram-канал в.о. голови Донецької ОВА Ігоря Мороза."За оперативною інформацією, ще 4 людини вважаються зниклими безвісти під завалами", – розповів Мороз, додавши, що станом на 12:00 достеменно відомо про 1 загиблого і 3 поранених, стан яких стабільний. Водночас, як зазначають "Новини Донбасу", рятувальники вже знайшли тіло ще одного загиблого чоловіка під завалами багатоповерхового будинку."Таким чином, внаслідок російського ракетного удару по місту кількість загиблих зросла до двох. Ще троє людей поранено", – констатує видання.За даними рятувальників, ракетний удар РФ по будинку повністю зруйнував один з під’їздів. Обстріл багатоповерхівки у Селидовому Донецької областіУ ніч на 15 листопада російська армія вдарила ракетами С-300 по Селидовому Донецької області. Під ударом опинився один із житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох людей.Крім того, окупанти обстріляли ТЕС у Донецькій області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.