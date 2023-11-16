16 листопада в Україні за новоюліанським календарем православні відзначають народне свято Матвіїв день та церковний день пам’яті апостола Матвія.Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Які традиції цього дняУ цей день люди вшановують одного з дванадцяти апостолів Левія Матвія, який змінив почесну посаду збирача податків на шлях послідовника Христа.Матвій був свідком багатьох чудес та проповідей Ісуса, а також Його смерті та воскресіння. Він написав своє Євангеліє арамейською мовою, щоб переконати єврейських християн, що Ісус є Месія, яку Бог обіцяв через пророків. Він часто цитував Старий Завіт, щоб показати, як Ісус виконав пророцтва.Матвіїв день слід провести спокійно та врівноважено. У жодному разі не можна поганословити чи ображати будь-кого. Найправильніше, увечері, після трудового дня, накрити стіл і запросити близьких.Що не можна робити у цей день Не можна одягати речі навиворіт – від вас удача відвернеться. Тому, особливо з ранку і коли ви поспішаєте, уважно дивіться за тим, як одягаєтеся. Якщо все ж таки таке сталося, річ потрібно негайно зняти і пострибати на ній, після чого вдягнути. Не рекомендується носити сьогодні червоні речі – до розчарування у коханні. Не можна довго дивитися у дзеркало – до любовної невдачі. Не можна розмовляти з кимось через поріг – до сварки з цією людиною. Його потрібно або впустити в будинок, або вийти за двері.Прикмети 16 листопада Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Якщо хмари опускалися низько, зима буде дуже холодною. Якщо віяв сильний вітер, то завірюхи почнуться вже з середини зими. Якщо зливи, то зима буде теплою. Якщо у цей день вдягнути нові речі, то можна спричинити лихо. Якщо розмовляти з будь-ким (наприклад, із сусідами) через поріг, то буде сварка.У кого сьогодні День ангелаВіктор, Дмитро, Іван, Михайло, Федір. Читайте також, які свята та пам’ятні дати будуть у листопаді 2023 року .Раніше ми писали, що з’явився церковний календар на 2024 рік .