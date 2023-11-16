Президент США Джо Байден вважає, що кінцевою точкою конфлікту між Ізраїлем і Палестиною буде існування двох окремих держав. На його думку, це станеться після війни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.Відповідну заяву американський президент зробив на пресконференції після його зустрічі лідером Китаю з Сі Цзіньпіном. На думку Байдена, у кінцевому результаті "справжня" Палестинська держава повинна існувати поряд з Ізраїлем.Президент США додав, що він та його помічники ведуть переговори з арабськими країнами щодо наступних кроків, але не повідомив подробиць. При цьому Байден заявив, що не знає, коли Ізраїль припинить бойові дії у Секторі Газа. На його думку, це станеться, коли ХАМАС "не зможе робити жахливі речі з ізраїльтянами".Байден також сподівається на звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАС. Він додав, що США у цьому питанні співпрацюють з Катаром, де є офіс політичних лідерів ХАМАС.Додамо, що Палестина – це частково визнана держава на Близькому Сході. Її не визнали США, країни Європи, Канада, Австралія і Ізраїль. Україна визнала Палестину як державу у 1988 році у складі СРСР.Фактично Держава Палестина на сьогодні не має єдиної території та реального суверенітету. Формування Палестинської держави передбачається на території ексклава Західного берега річки Йордан (або його частини, зокрема на території Східного Єрусалима) та напівексклаву Сектора Газа, який контролює ХАМАС.Що передувалоНа початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції проти терористів.Бійці ЦАХАЛу дісталися до командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шіфа на території Сектора Газа.Напередодні, 15 листопада ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.