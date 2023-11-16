Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден за кілька годин після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном знову назвав його диктатором.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.Під час прес-конференції, яка відбулася після переговорів американського та китайського лідерів у Сан-Франциско Байден, відповідаючи на запитання журналіста, чи буде він і надалі описувати Сі Цзіньпіна, як диктатора, заявив:"Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. Китайський уряд повністю відрізняється від нашого".Варто зазначити, що у червні цього року президент США назвав главу КНР диктатором через ситуацію з повітряною кулею-шпигуном. Тоді в Китаї висловили протест і назвали слова Байдена "провокацією". Зустріч Байдена і Сі ЦзіньпінаБайден та Сі Цзіньпін сьогодні зустрілися в США. Цей візит до Америки став першим за останні шість років для китайського лідера.Президенти домовилися відновити військову співпрацю на високому рівні між двома країнами, обговорили війну в Україні, питання Тайваню напруженість на Близькому Сході та низку інших питань. Американський президент назвав назвав ці переговори "одними з найпродуктивніших".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.