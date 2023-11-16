Лідер єменських бойовиків з руху Хуті Малік аль-Хуті пригрозив Ізраїлю потопити їх кораблі в Червоному морі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Останніми роками хусити неодноразово загрожували морським перевезенням навколо Червоного моря. Однак ISW зазначає, що зараз у хуситів є можливість здійснювати такі атаки, оскільки сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) надали засоби для цього. Також хусити здійснили кілька нападів на комерційні судна в Червоному морі за допомогою водних саморобних вибухових пристроїв і розгорнули морські міни біля узбережжя Червоного моря Ємену. Що передувалоНагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів.При цьому інші угруповання, у тому числі "Хезболла" та хусити, заявили про свою підтримку ХАМАСу. Вони вже неодноразово атакували територію Ізраїлю.Також нещодавно хусити намагалися вдарити ракетами по кораблю Військово-морських сил США USS Carney біля узбережжя Ємену.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.