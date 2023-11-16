Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання законопроект про оподаткування банків. Податок буде збільшений з 18% до 50% вже цього року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.За його даними, за наполяганням МВФ, Мінфіну та НБУ текст проекту 9656-д був змінений: податок на прибуток за 2023 рік буде 50%; у наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%."За розрахунком Мінфіну, це принесе тільки за 2023 рік 24-25 млрд гривень Далі це 6-7 млрд гривень", – повідомив депутат.Железняк також додав, ця норма буде в оновленому Меморандумі з МВФ, який очікується в середині грудня.Водночас він зазначив, що робити ретроспективні зміни податків – "погана практика".Податок на прибуток банківУ жовтні Верховна рада схвалила за основу проект закону про збільшення ставки податку на прибуток банків з 18% до 36% у 2024-2025 роках.У проекті держбюджету на 2024 рік вже врахували 9,9 млрд гривень від збільшення ставки податку.За даними НБУ, за січень-вересень року чистий прибуток банків України досяг 109,9 млрд гривень.