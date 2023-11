Чотири країни НАТО разом зі Швецією підняли по тривозі свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Повітряного командування НАТО. "Країни НАТО Італія, Німеччина, Іспанія та Данія і країна-партнер Швеція підняли вчора свої винищувачі в повітря через політ літака російського Іл-20 поблизу повітряного простору союзників", – йдеться в повідомленні.Зазначається, що це було перше спільне підняття по тривозі винищувачів, що вилетіли з Емарі (Естонія), і воно "свідчить про тісну співпрацю та інтеграцію між союзниками".

#NATO Allied & partner nations scrambled their fighters yesterday due to a IL-20 flying near Allied airspaceThe first combined alert scramble by the flying out of Ämari showing close cooperation & integration between allies#SecuringTheSkies pic.twitter.com/O8XlX50eFQ— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) November 16, 2023НАТО посилює повітряну присутність через війну РФ проти УкраїниЗазначимо, що через російську агресію проти України НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу за допомогою винищувачів, літаків спостереження та танкерів.З лютого 2022 року літаки AWACS здійснили сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками.У вересні НАТО вирішило тимчасово розмістити літаки далекого радіолокаційного стеження Повітряної системи попередження та управління (AWACS) у литовському місті Шяуляй.Також ми повідомляли, що НАТО замінить свій застарілий парк літаків-розвідників системи AWACS, які перебувають на озброєнні з часів холодної війни в 1980-х роках, модифікованою версією комерційного літака Boeing 737. Контракт на закупівлю літаків стане одним з найдорожчих для Альянсу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.