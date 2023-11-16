Сенат США схвалив законопроєкт спікера Палати представників Майка Джонсона щодо тимчасового фінансування, покликаного запобігти зупинці уряду. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post."За" проголосували 87 сенаторів, "проти" – 11. "У мене хороші новини для американського народу: цієї п’ятниці ввечері не буде припинення роботи уряду. Завдяки двопартійній співпраці ми залишаємо уряд відкритим", - заявив лідер більшості в Сенаті Чарльз Е. Шумер.Законодавство фінансує уряд на поточних рівнях видатків і розподіляє дати закінчення фінансування. Приблизно 20% федерального уряду буде фінансуватися до 19 січня, а решта 80% – до 2 лютого.Що передувало1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість з цих коштів – 60 млрд доларів – хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.Ініціатива президента зіткнулася з опором у Палаті представників США, де новий спікер Майк Джонсон захотів розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Він вніс окремий пакет для Ізраїлю на розгляд Палати, його підтримали.Але в Сенаті, де більшість у демократів, не захотіли навіть розглядати таку ініціативу Джонсона. Там підтримали об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет.Пізніше Джонсон запропонував проєкт тимчасового двохетапного фінансування без урахування допомоги Україні та Ізраїлю. В Білому домі спочатку розкритикували його, але після підтримки проєкту Палатою представників, заявили, що Байден підпише його.Детальніше про голосування та уникнення "шатдауну" – читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.