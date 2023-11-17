Росія посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії, ймовірно у відповідь на намір України провести взимку кампанію з перехоплення російських маршрутів постачання в тилових районах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Повідомляється, що російська влада організувала патрулювання для захисту критично важливих об’єктів інфраструктури для запобігання нападам. Також російський уряд почав фінансувати створення "територіальних ліній оборони" для областей, що межують з Україною.За даними аналітиків, влада РФ також оновлює список усіх об’єктів критичної інфраструктури і важливі транспортні об’єкти, які вимагають захисту від низки загроз.Центральний федеральний округ складається з 18 суб’єктів РФ, включаючи Брянську, Курську та Білгородську області, що межують з Україною.Ключові висновки ISW : Україна заявила, що окупація Запорізької АЕС призвела до збоїв у роботі обладнання та технічного обслуговування, які загрожують безпеці станції. Звіти України та МАГАТЕ вказують на те, що присутність Росії та її ексклюзивний контроль над ЗАЕС посилюються. "Газпром Медіа Холдинг" оголосила 16 листопада, що придбала контрольний пакет акцій великого російського блоггерського агентства, ймовірно, у спробі розширити свій і так великий контроль над російським медіапростором. 15 листопада російська влада виявила мертвим колишнього командувача 6-ї армії ВПС і ППО РФ генерал-лейтенанта Володимира Свиридова у своєму будинку в Ставропольському краї. Міносвіти Росії видав проект наказу про створення з вересня 2024 року курсу "Основи безпеки та оборони Батьківщини" для російських школярів. Уряд Росії та російська окупаційна влада продовжує насильно депортувати дітей з окупованої України до Росії під приводом освітніх програм. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.