Росія використовує літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 з перших днів повномасштабної війни проти України. Використання А-50 для виявлення цілей для ЗРК С-400 поки не підтверджується.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону."А-50 застосовують окупанти з перших днів війни. На півночі, але зараз найчастіше в акваторії обох морів. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення, такі як AWACS, є в наших партнерів НАТО. Його завдання і полягає в тому, щоб виявляти", – сказав він.Ігнат пояснив, що літак А-50 високо підіймається у небо, щоб виявити повітряні цілі. Речник не зміг підтвердити інформацію про використання А-50 з системами С-400."Не знаю, як можна його там з С-400… Це командний пункт, пункт управління у повітрі, який забезпечує інформацією російські війська, російські підрозділи. Він це вже робить з перших днів війни", – додав Ігнат.Що цьому передувалоАналітики британської розвідки повідомили, що російська армія нібито вперше використали A-50 для виявлення цілей над Україною для свого зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії C-400.За даними Британії, окупанти доповнюють основну місію літака А-50 на тлі того, що Україна може скоро отримати сучасні винищувачі від Заходу.Нагадаємо, українські пілоти вже проходять навчання на американських літаках F-16. Раніше низка країн погодилися передати Україні багатоцільові літаки F-16. Зокрема, відомо, що ЗСУ отримають не менше 60 одиниць.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.