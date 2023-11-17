Співачка Мішель Андраде, яка з’явилася в одному з епізодів нового сезону серіалу “Корона” від Netflix, зізналася, чи отримала вона гонорар за свою роль.Про це зірка розповіла в інтерв’ю РБК-Україна (проект Styler).Трансфер та окрема гримеркаЗа словами Андраде, зйомки проходили на Майорці. Туди вона літала двічі. При цьому співачка вирушала на острів не сама, разом з нею була її мама."Підготовка почалась із першої поїздки на примірку. Я прилетіла на Майорку, тільки щоб перевірити свій костюм і зробити тестову зачіску. Вдруге я прилетіла на острів вже на знімальну зміну.Задля ролі мене попросили зняти манікюр і зафарбували всі мої тату. На майданчику було дуже комфортно. Режисер спілкувався зі мною напряму, давав підказки, як правильно вимовляти мої репліки та як проявляти емоції", – розповіла Андраде.

Співачка знялася у серіалі "Корона" (скріншот)Артистка також підтвердила, що за зйомки вона отримала гонорар. Скільки Андраде заплатили за епізодичну роль – вона не сказала. Але зазначила, що до неї ставилися, "як до акторки першого плану"."Оплатили перельоти, разом із моєю мамою поселили в готель, надали трансфер і окрему гримерку", – пояснила співачка.Кого грала артисткаУ другій серії шостого сезону Андраде зіграла епізодичну роль. Співачка з’явилася у кадрі в образі покоївки Б’янки на яхті єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда, де відпочивають його син Доді та принцеса Діана.Раніше ми вже розповідали, що зірка “Сватів” у спідній білизні похизувалася спортивною стійкою на голові.Окрім цього, нещодавно стало відомо, що співак з Маріуполя присвятив пісню і відео герою, який у 26 загинув на війні.