Наразі Збройним силам вдалося деокупувати 963 населені пункти України, які раніше були захоплені російськими військами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук після зустрічі із делегацією Норвезької ради у справах біженців (NRC)."Як відомо, наразі в Україні деокуповано 963 населені пункти. Норвезька сторона пообіцяла надати туди ремонтні комплекти для відновлення житла, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції, павербанки та комп’ютерну техніку для навчання дітей онлайн. А також облаштувати пункти обігріву й забезпечити ці території терміналами супутникового інтернету Starlink", – розповіла Верещук.Крім того, за її словами, людям зі звільнених населених пунктів та евакуйованим планується виплата разової грошової допомоги.Як повідомляється, на зустрічі українська та норвезька сторони обговорили гуманітарні виклики, особливо ті, які виникають на деокупованих територіях.Також йшлося також про необхідність створення належних умов у місцях тимчасового проживання ВПО по всій Україні для успішного проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.Для підтримки ВПО у зимовий період планується облаштувати місця тимчасового проживання і провести необхідні ремонтні роботи. Крім того, внутрішні переселенці отримають теплі ковдри, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції тощо. Контрнаступ ЗСУ та деокупація населених пунктівУкраїнські захисники влітку почали наступальні дії на сході та півдні країни – контрнаступальні дії ЗСУ продовжуються до сьогодні. Зараз активні бої точаться у районі Авдіївки, Бахмута та на Мелітопольському напрямку.Нагадаємо, що останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка поблизу Бахмута Донецької області. До цього український прапор підняли над Роботиним у Запорізькій області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.