Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішида зустрілися в Сан-Франциско вчора, 16 листопада. У ході зустрічі глави держав домовилися посилити санкції проти Росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Японії."Що стосується агресії Росії проти України, два лідери домовилися про продовження жорстких санкцій проти РФ і рішучу підтримку України", – йдеться у повідомленні прес-служби МЗС Японії.Також під час бесіди Кішида заявив, що високо оцінює лідерство Байдена та дипломатичні зусилля США для пошуку мирних шляхів урегулювання в Ізраїлі. Лідери двох країн засудили терористичні атаки бойовиків ХАМАС і домовилися продовжити тісну співпрацю для покращення гуманітарної ситуації в Секторі Газа.Санкції проти РосіїЗ початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США та партнери ввели численні санкції проти країни-агресора, які зачепили як державні компанії, так і приватний бізнес.У свою чергу, ЄС запровадив 11 пакетів санкцій. Вони включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велика кількість експортних обмежень.Зазначимо, що Євросоюз планує запровадити новий пакет санкцій найближчими днями.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.