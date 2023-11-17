Україна повернула додому ще чотирьох дітей на підконтрольну територію. Разом з ними й хлопчик з Донецька.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна."Ці слова зігрівають моє батьківське серце. Я радий, що ще 4 дитини Херсонщини з батьками нарешті на підконтрольній Україні території. А разом з ними і хлопчик з Донецька. Дякую усім, хто долучися до цієї непростої роботи. Зараз родини в Києві, їм надають допомогу медики і психологи", – пише Прокудін. За словами голови Херсонської ОВА, повернення дітей є результатом роботи Save Ukraine у співпраці з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом уповноваженого Верховної ради з прав людини й інших. Протягом 2023 року додому вдалось повернути 156 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Фото: Україна повернула з окупації ще чотирьох дітей (t.me/olexandrprokudin)Ордер на арешт Путіна З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії. Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.Як розповідало The Independent, зокрема Міжнародний кримінальний суд може видати ще й другий ордер на арешт диктатора. Згідно з розслідуванням, виявилось, що голова Кремля заздалегідь планував організувати голоди в Україні ще до початку повномасштабного вторгнення. Усі подробиці можна прочитати за посиланням. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.