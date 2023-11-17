Днями у Києві перехожі виявили два вибухові предмети – гранату та сняряд. На місце одразу виїхали вибухотехніки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва."Днями на лінію 112 зателефонував чоловік й повідомив, що у Святошинському районі, під парканом, побачив предмет, схожий на гранату. Ще один випадок стався у Голосіївському районі. Там уважні громадяни помітили предмет, схожий на снаряд", – розповіли в поліції.Як зазначають в поліції, охоронці порядку одразу ж забезпечили охорону небезпечних предметів та викликали вибухотехніків.

У Києві перехожі виявили два вибухонебезпечні предмети (t.me/kyivpatrol)Поради поліції на такий випадок у разі виявлення невідомих речей й предметів, у жодному разі не торкайтеся їх. Вони можуть бути вибухонебезпечними; повідомте про знахідку на лінію 112; до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів; негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.Пам’ятайте, що знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети повинні бути знешкоджені лише спеціалістами.В тему6 листопада, стало відомо про загибель майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Частяков загинув від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому, а його 13-річного сина госпіталізували у тяжкому стані.Нагадаємо, раніше в житловому будинку в Запоріжжі вибухнула граната, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна – постраждала.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.