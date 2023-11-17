Росіяни вночі атакували Україну за допомогою 10 дронів-камікадзе типу “Шахед”, а також ракет С-300. Сили ППО знищили 9 ворожих безпілотників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ."Вночі 17 листопада 2023 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed" з напрямку Приморсько-Ахтарська (РФ). До відбиття повітряного нападу залучено винищувачів, зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп", – йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.Повідомляється, що внаслідок бойової роботи дев’ять ворожих ударних БПЛА знищено у межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямі. Попередньо внаслідок ударів обійшлося без втрат. Війська РФ дронами обстрілюють УкраїнуОстанніми днями окупанти посилили удари дронами-камікадзе територією України. Так, у четвер, 16 листопада, окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.Відомо, що у Хмельницькій області чули вибухи через роботу ППО. Спікер Повітряних сил ЗСУ Гнат підтвердив, що регіон атакують "Шахеди".Внаслідок збиття одного з дронів уламки пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області. Водій отримав незначні поранення. Крім того, на території продовольчих складів уламками пошкоджено покрівельні покриття, вікна майстерні та 3-х поверхової будівлі, а також сім ємностей для зберігання олії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.