Завтра, 18 листопада, у західних областях й місцями у Вінницькій області очікується значний сніг. На решті територій можливі дощі та пориви вітру.Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."У західних областях, місцями і на Вінниччині значний сніг, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу; на Одещині значний, на Миколаївщині, вдень на Херсонщині та в Криму помірний дощ; на решті території без істотних опадів", – пише пресслужба.Зазначається, що вітер північно-східний, 7-12 м/с, на Одещині, вдень у південних, більшості центральних областей та Криму пориви 15-22 м/с.Температура: на заході коливатиметься від -1 до +3 вночі й від +1 до +5 вдень; на півночі коливатиметься від -2 до +0 вночі й від +1 до +4 вдень; на півдні коливатиметься від +3 до +7 вночі й від +7 до +12 вдень; на сході коливатиметься від +0 до +3 вночі й від +2 до +8 вдень.

Фото: погода на 18 листопада (meteo.gov.ua)Погода в Києві та області"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с", – пише пресслужба.Температура в області вночі -3 – +2 й вдень +0 – +5, а в Києві – вночі +0 – +2 й вдень +2 – +4Попередження про непогоду "18 листопада у західних областях значний сніг, на дорогах ожеледиця; В Одеській області значний дощ. Вночі в регіоні, вдень у південних, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та Криму пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", – пише пресслужба.

Фото: погода на 18 листопада (meteo.gov.ua)Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.