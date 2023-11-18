Сполучені Штати, ймовірно, виділять новий пакет допомоги Україні не раніше, ніж у середині грудня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.За даними видання, прихильники України в Конгресі США ведуть запеклу боротьбу за великий пакет допомоги, який відокремлений від обов’язкових законопроектів, які ухвалюються в екстреному порядку.Швидше за все, Конгрес зможе завершити переговори та ухвалити нову допомогу Україні в середині грудня. Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою про пакет допомоги Україні разом із прикордонними потребами США, за які вони зможуть проголосувати після Дня подяки та повернення до Вашингтона.Кріс Кунс, демократ від Делавера зазначив, що "нам потрібно змусити себе вести переговори протягом наступного тижня. В українців закінчується пальне, зброя та боєприпаси". За його словами, Конгрес має діяти "за графіком, який має значення".Що передувалоНагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю. Згодом Байден підписав закон, який допоміг уникнути "шатдауну". За даними Politico, саме суперечки про кордон у Конгресі США поставили під загрозу допомогу Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.