З кожним днем погода в Україні стає все більш схожою на зимову. Зокрема, сьогодні найсуворішою вона буде у західних областях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Найскладнішою очікується погода в західних областях України – мокрий сніг із вітром, холодно та незатишно", – розповіла вона.За словами синоптика, дощ пройде в суботу на Одещині. На решті території України істотні опади будуть навряд, проте "хмарно і все одно вогко".Крім цього, як зазначила Діденко, протистояння північного антициклону та південного циклону спричинить посилення вітру, особливо у південній частині із охопленням центру та сходу.Температура повітря вдень +1…+6 градусів, на узбережжі морів до +9….+11 градусів.Погода в неділюСильний вітер втримається і в неділю. 19 листопада дощі передбачаються у південній частині та на південному сході, із сильним вітром - на морі також штормитиме.Ввечері в неділю дощ та мокрий сніг пройдуть у західних областях. Решта території України – без істотних опадів.Температура повітря 19 листопада вночі від +3 до -3, на крайній півночі можливо до -5 градусів. Протягом дня в неділю очікується 0…+4 градуси, на півдні +3…+7 градусів, в Криму до +10 градусів.Погода в Києві на вихіднихУ Києві в суботу та неділю істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний, помірний. Вихідні будуть холодними, вночі близько 0, у денні години +2…+4 градуси.Сильне похолодання в УкраїніЗ 19 по 23 листопада очікується сильне похолодання. Подекуди температура опускатиметься до -14 градусів. Крім того, є висока ймовірність снігу в багатьох областях.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.