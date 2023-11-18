За добу більшість окупантів убито на Таврійському напрямку. Також один із російських військових здався в полон.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександра Тарнавського.За його словами, на таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 974 артобстріли."Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 456 осіб. Один окупант здався у полон", – розповів він.Крім того, Тарнавський зазначив, що знищено 19 одиниць військової техніки."Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 2 артсистеми, 12 БпЛА, 1 одиницю спецтехніки. Ще 16 одиниць військової техніки ворога пошкоджено", – додав генерал.Водночас, Тарнавський підкреслив, що ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку триває.Втрати РФ в УкраїніВтрати Росії у війні проти України на ранок 18 листопада вже перевищили 317 тисяч окупантів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 620 загарбників. При цьому у Росії на озброєнні ще щонайменше 25 робочих бойових вертольотів Ка-52 "Алігатор". Ці вертольоти досі становлять загрозу українській армії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.