Російські війська почали використовувати у війні проти України новий дрон-камікадзе “Скальпель”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.Розробка дрону належить конструкторському бюро "Восток"."Ми розпочали дрібносерійне виробництво платформи "Скальпель", на даний момент виготовляється 20 виробів на місяць. За потреби виробництво може бути значно розширено. На даний момент російським військам поставлено одну партію "Скальпелів" у кількості 15 виробів", – зазначив співрозмовник агентства.Характеристики дрона "Скальпель"Російський безпілотний літальний апарат одноразового застосування, призначений для ураження наземних цілейДрон підходить під більшість боєприпасів, які використовуються російськими військами, маса корисного навантаження становить 5 кг.Злітна маса дрона до 10,5 кг розвиває крейсерську швидкість до 120 км/год, дальність польоту до 40 км. Апарат може літати дві години, а запускають його з катапульти.Використання дронів Росією у війні проти УкраїниРосійські війська активно використовують дрони. Здебільшого вони користуються іранськими "Шахедами", а також вітчизняними розробками.Росія використовує свій дрон-камікадзе "Герань-2". Детальне порівняння цього дрону з іранськими "Shahed" можна знайти у матеріалі.Раніше ми писали, чим відрізняється дрон "Скальпель" від свого попередника "Ланцета".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.