Громадяни України, яким не заборонено законом, під час війни можуть виїхати за кордон на авто. Для цього потрібно мати низку документів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.Виїхати з України до сусідніх країн можна на власному автомобілі та на машині, власником якої ви не є.При перетині державного кордону на власному автомобілі при собі потрібно мати: водійське посвідчення, що відповідає міжнародним стандартам; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт); розпізнавальний знак України на авто (UA); державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України); дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта".Особі, що не є власником авто, також потрібно мати довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон. Або можна пред’явити прикордонникам тимчасовий реєстраційний талон на право управління машиною.Виїзд чоловіків за кордонНагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні була оголошена загальна мобілізація. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон, а також потрібно стати на військовий облік.Детальніше про те, кого точно не мобілізують в армію – читайте у матеріалі РБК-Україна.Також ми пояснювали, чому документи в "Дії" не підходять для перетину кордону і які цифрові документи все ж стануть в нагоді.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.