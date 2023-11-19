Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив про успішні випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети М51.3.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Франції у twitter.У відомстві зазначили, що в суботу ввечері, 18 листопада було успішно проведено випробувальний пуск ракети M51.3 без ядерного заряду."Перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М51.3", – заявив Лекорню. З його слів, ця розробка увічнює довіру до французського ядерного стримування та демонструє досконалість сектору пускових установок країни.

Ce soir, un tir d’essai d’un missile M51 sans charge nucléaire a été réalisé avec succès depuis le centre @DGA Essais de missiles de Biscarrosse.Objectif Protéger les intérêts vitaux de la France en toute circonstance. https://t.co/nt9rchIEfX— Ministère des Armées (@Armees_Gouv) November 18, 2023Допомога Україні від ФранціїГлава МЗС Катрін Колонна заявила влітку, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки. А 28 вересня під час свого візиту до Києва Лекорню зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили посилення ППО України та можливість спільного виробництва окремих озброєнь.На початку листопада Париж заявив про виділення додаткових 200 млн євро у фонд підтримки України, що дозволить українській армії продовжувати закупівлі французької техніки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.