Серед білого дня в Києві чоловік увірвався до адміністративної будівлі, розбивши вікно цеглиною. Попри те, що в приміщенні були люди на прийомі, він поранив охоронця, який намагався його заспокоїти.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.Так, до поліції Києва по спецлінії 102 надійшло повідомлення від співробітників комунального підприємства, розташованого на вулиці Космічній про те, що невідомий розбив скло вхідних дверей адміністративної будівлі та лякає своєю поведінкою громадян, які прийшли на прийом."За вказаною адресою негайно прибули дільничні офіцери Дніпровського управління поліції та патрульні поліцейські", – йдеться в повідомленні. Вже на місці правоохоронці з’ясували, що постраждав й охоронець, який намагався заспокоїти чоловіка."Зловмисник порізав руку уламком скла чоловіку та налякав своєю поведінкою відвідувачів офісу комунального підприємства. Крім цього, порушник поранився битим склом також", – додали в поліції.Порушником виявився 39-річний уродженець Сумської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, зокрема, вісім років свого життя він провів у в’язниці через скоєння розбійного нападу. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.Як повідомлялося, раніше невідомі напали на військового у центрі Києва та поранили його ножем. Правоохоронці шукають нападаючих.Також нещодавно у Києві чоловік з ножем напав на двох дітей. Одного хлопчика нападник поранив.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.