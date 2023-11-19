Вінницький ТЦК та СП отримав нового очільника. Головним вінницьким військкомом став бойовий офіцер Сергій Марценюк.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП у Facebook.Полковник Марценюк, який очолив Вінницький обласний територіальний центр комплектування, був начальником 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Фото: полковник Сергій Марценюк (facebook.com/Vinobltck)Що ще відомо про нового військкома Вінницької областіСергій Марценюк – уродженець Вінницької області, в 2004 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії. Пройшов шлях від командира взводу до командира бригади.З 2014 року він брав участь у бойових діях в зоні АТО/ООС. Там отримав поранення, а після реабілітації повернувся на фронт. З початком повномасштабного вторгнення росіян очолив 26 артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича оперативного командування "Північ". Під керівництвом полковника Марценюка бригада однією з перших серед артилерійських бригад була нагороджена почесною відзнакою "За мужність та відвагу".Зазначається, що Марценюка переправили в тил через загострення бойових поранень.Чому звільняють обласних воєнкомівНагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. За слова глави держави, правоохоронці виявили багато огидних зловживань.Крім того, протягом останніх місяців в Україні побільшало кримінальних справ, пов’язаних зі зловживаннями у військкоматах.У четвер, 17 серпня, Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.