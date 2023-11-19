Одесу у неділю, 19 листопада, накрила негода. У місті випав перший сніг, а вітер повалив десятки дерев.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал одеської влади.Сьогодні в Одесі спостерігаються шквали. Пориви вітру сягають 25-27 м/с. В Одесі оголосили другий рівень небезпеки.За даними влади, через шквальний вітер в Одесі були повалені 55 дерев та 8 великих гілок. Інформації про пошкодження чи постраждалих немає. Місцеві жителі у соціальних мережах публікують фото з першим снігом.

Фото: в Одесі перший сніг (t.me/OdessaDumskayaNet) ДТЕК повідомив, що через негоду в Одеській області без світла залишилися 18 тисяч домівок у 47 населених пунктах.Погода в УкраїніСиноптики зазначають, що сьогодні в частині регіонів України очікуються дощі зі снігом. Опади накрили схід, південь та частину центральних областей.Укргідрометцентр попереджає, що 19 листопада у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру досягнуть 15-20 м/с. На півдні Одещини та в Криму до 27 м/с.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.