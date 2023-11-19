На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники складають евакуаційні списки, однак потрапити в них з кожним разом може все менше і менше людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиалнням на Луганську ОВА.Так, у Сєвєродонецьку та деяких інших населених пунктах Луганської області загарбники, за наказом керівництва, складають евакуаційні списки колаборантів. Кількість місць у таких списках постійно зменшується, "кожного разу, аби туди потрапити, потрібно доводити вірність ідеалам так званої "ЛНР", кажуть в ОВА."Останній список виявився найкоротшим за увесь час - до нього не увійшли навіть керівники комунальних установ міста. Обіцянок та гарантій безпеки колаборантам росіяни дають дедалі менше. Як і соціальних гарантій", – зауважили в ОВА.Життя в окупаціїРаніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.У ЦНС писали, що на тимчасово окупованих територіях України стрімко зростає рівень бідності та наростає соціально-економічна криза.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.